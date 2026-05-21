タレントの若槻千夏が21日、都内で行われたHonda（ホンダ）新型EV『Super-One』発表会に登壇。司会でフリーアナウンサーの安東弘樹とともにトークセッションを展開した。【全身ショット】スタイル抜群！紫の華やかなトップスを着た若槻千夏車の進化について語る中で、司会から「自身の進化」について聞かれた若槻は、自身ではなく「私はワイプが進化してるなと感じています」と回答。「テレビでよくVTRの上に四角い小窓みたい