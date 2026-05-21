警察署に侵入して液体をまき散らしたとして、平塚署は２１日、神奈川県平塚市の男（４１）を建造物侵入容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は同日午前３時半頃、正当な理由なく同市西八幡の同署玄関口から署内に侵入し、受付付近で両手に持った複数のペットボトル（６５０ミリリットル）に入った液体をまき散らした疑い。居合わせた署員６人が目やのどの痛みを訴えて病院に救急搬送されたが、いずれも軽傷という。男は