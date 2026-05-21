お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦（64）が20日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。体形について語った。タレントの内山信二から体形を気にしたことはあるかと質問された石塚。「嫌になるときって…ウッチーもわかってると思うけど、普通じゃないんだなって思わされる現場がいっぱいある」と語りだした。「それこそ乗り物の椅子とかもそうだし。こんなに狭い間隔で手すりがついてる