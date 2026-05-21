2026年5月21日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、静岡名物・桜えびに注目！【写真】スタジオの試食会に登場した桜えびを美味しく食べる料理とは…？『静岡の春の使者は桜えび!?静岡県民の真実』と題して注目したのは、駿河湾周辺のみに生息し、静岡県内にしか水揚げされない「桜えび」。「駿河湾の宝石」と呼ばれ、静岡県民は旬を迎える春を心待ちにしているという。そんな静岡県民の「本当に