スターバックス コーヒーの公式X（旧Twitter）は5月20日に投稿を更新。27日より新商品「バナナ アフォガート フラペチーノ」が登場することを発表しました。【写真】バナナアフォガートフラペチーノのビジュアル5月27日より「バナナ アフォガート フラペチーノ」登場同アカウントは「5/27（水）より登場 -とろけるバナナのアフォガート*に溺れて-」とつづり、写真を2枚載せています。ドリンクの完成品と、「バナナとアフォガードの