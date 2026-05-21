モデルの藤井夏恋さんは5月20日、自身のInstagramを更新。幼少期の未公開写真を公開し、反響が寄せられました。【写真】藤井夏恋の幼少期ショット「小さい頃から出来上がってる！」夏恋さんは「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお。小さい頃、私のほっぺがぷくぷくで気持ちよかったのか、流星によく触られてました」とつづり、5枚の写真を投稿。幼い夏恋さんと兄姉がプールに入っている姿や、