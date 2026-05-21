東京電力は、会社が関わる民事訴訟の法廷内でのやり取りを、担当者が無断で録音していたと発表しました。東京電力によりますと、2015年ごろから2026年にかけて、東京電力が関わる複数の民事裁判で、一部の担当社員が無断で法廷内のやり取りを録音していたということです。法廷内の無断録音をめぐっては、複数の電力会社で同様の事案が明らかとなっており、東京電力でも社内調査を行ったところ、今回の事態が発覚しました。許可を得