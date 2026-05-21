All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、神奈川県在住67歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：よっくん年齢・性別：67歳・男性居住地：神奈川県家族構成：本人、妻（65歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：650万円現預金：1800万円リスク資産：300万円月22万円の年金でやりくり「意識しないと貯金