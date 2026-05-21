言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、私たちが心の中に抱く複雑な感情の動き、対人関係で用いられる含みを持たせた表現、そして物事の度合いを表す日常的なフレーズという、バリエーション豊かな3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。お□□おみ□□□□