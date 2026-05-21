寺島進さんが「愛人くん」と呼ぶ愛車俳優として幅広い作品で存在感を放つ寺島進さんが、SNSで愛車を公開し話題になっています。長年乗り続けているという高級セダンの姿に、ファンからは驚きと称賛の声が寄せられています。渋さと存在感ある演技で知られる俳優・寺島進さん。そんな寺島さんが過去に自身のXで愛車を紹介し、注目を集めました。【画像】「寺島進」×「愛人くん」を画像で見る！2025年6月10日、寺島さんはX（旧