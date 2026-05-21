「スペーシア」2026年4月“国内トップ”に！国内年間販売ランキングの1位は、2017年以降、ほぼ一貫してホンダの軽自動車「N-BOX」が獲得しています。N-BOXは2011年に発売された初代モデルから売れ行きが好調で、2017年に登場した2代目は、内外装の質を高めて安全装備なども充実させました。【画像】これが「スペーシア」です！ 画像を見る（30枚以上）その結果、届け出台数を一層増やして国内販売1位の立場を強固にし、“絶