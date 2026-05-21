今年２月、福島県福島市内のコインランドリーに侵入し、両替機から現金を盗もうしたとして、福島県に住む４１歳の男が逮捕されました。男は窃盗の疑いなどですでに３度逮捕されていました。 建造物侵入および窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市の無職の男（４１）です。 工具を使うも・・・ 警察によりますと、男は今年２月１日、福島市内のコインランドリーに侵入し、現金を盗もうとした疑いが持たれて