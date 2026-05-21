周知の通り、怪我のために北中米ワールドカップに挑む日本代表から落選したブライトンの三笘薫が新たな快挙を達成した。メンバー発表から４日後の５月19日、ブライトンは三笘が決めたゴラッソが、クラブの年間最優秀ゴールに選出されたと発表した。選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを利き足とは逆の左足で正確に捉えた、鮮や