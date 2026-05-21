廿日市市宮島町の弥山で、霊火堂が全焼した火事は２１日午後０時８分に鎮火しました。 ２０日午前８時半ごろ「霊火堂の建物が燃えている」と寺院の関係者から通報がありました。 消防によりますとこの火事で「消えずの火」があることで知られる「霊火堂」と木造の離れが全焼しましたが、けが人はいないということです。 火はほぼ消し止められていますが鎮火には至らず、消防は２１日に消火活動を再開していました。 この火