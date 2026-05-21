ファミリーレストラン「トマト＆オニオン」は、きょう21日より『日替わりハンバーグランチ』を値下げし、899円（税込989円）で販売する。【写真】トマト＆オニオンの平日限定「日替わりハンバーグランチ」曜日別のメニュー平日限定で提供している日替わりランチを、より求めやすい価格へ見直した。黒カレー・ライス・スープの食べ放題つきで、税込1000円以下となる。■『日替わりハンバーグランチ』値下げ2026年5月21日（木）