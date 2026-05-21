シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。音楽ライブの鑑賞時に持参する私物を明かした。同番組では「2000年代音楽シーンSP」として、歌手の島谷ひとみとともにゲスト出演。それぞれ「マストアイテム」という私物が公開された。その中で矢井田はケースに入れた耳栓を紹介。他のミュージシャンのライブによく行くという矢井田は「やっぱり爆音の時