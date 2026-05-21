11人組グローバルボーイズグループ・INIの藤牧京介のオリジナル楽曲「Yourself」が、25日にデジタルリリースされることが21日、発表された。【ライブ写真】一発で大成功！息を合わせて大繩を跳ぶINI藤牧は、昨年3月に初のソロ楽曲「Pay Back」をリリース。同曲は、パフォーマーとしてだけでなく作家としても活躍しているDa-iCE・工藤大輝からの提供曲で、不安や後悔を振り払って先に進むという思いを込めて、藤牧自身も作詞に