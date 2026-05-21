◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月20日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場。2−0の8回無死先頭打者の第4打席で、クルーズから3打席連続となる空振り三振を喫した。これで通算60三振は、現在リーグワースト10位入りの9位となった。試合は雨天の影響で約2時間開始が遅れた。第4打席は現地時間で午後11時36分だった。