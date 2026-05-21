警察庁は21日、犯罪被害者支援をテーマにした優れたイベントなどを表彰するコンテストを開催すると明らかにした。自治体、民間団体と個人から25日〜8月10日、郵送かメールで応募を受け付ける。担当者は「全国に紹介することで、犯罪被害者への理解を深めたい」と話している。対象は、締め切りまでに開いたシンポジウムなどや、インターネットやポスターによる情報発信活動。自治体と民間団体の場合、2021年4月以降に実施したも