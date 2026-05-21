演歌歌手の松前ひろ子（76）が21日、都内で新曲「片恋文/ひろ子抄」の発売記念イベントを行った。3月にステージ1の大腸がんが発覚したことを明かした。3月にがんが発覚。その当時を「目の前が真っ暗になりました。どうして良いのかも分からなかった」と振り返った。ただ「良い先生に巡り会えた」といい、4月15日に手術を行い同22日に退院。ちょうどその日は新曲の発売日でもあり「発売と退院が重なりうれしかったです」と話し