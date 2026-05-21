兵庫県相生市立中学校の男子生徒（当時2年・13歳）が2023年3月、いじめを苦に自殺したとして、生徒の両親が当時の同級生3人に計約8800万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が5月20日、神戸地裁姫路支部で開かれた。開廷前の神戸地裁姫路支部法廷〈2026年5月20日撮影 兵庫県姫路市〉※代表撮影訴状によると、男子生徒は2022年4月から翌年3月にかけて、同級生から教室などで殴る蹴るの暴行を受けたほか、首を絞められたり