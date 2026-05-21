演歌歌手の松前ひろ子（７６）が２１日、都内で新曲「方恋文／ひろ子抄」（両Ａ面）発表会を行い、ステージ１の大腸がんが見つかったことを明かした。冒頭、４月２２日に発売した新曲「方恋文」を伸びやかに歌い上げた松山は「３月１６日に大腸がんと言われまして目の前が真っ暗になりました」と告白。「新曲発表会を４月前にさせていただきたかったのですが、どうして良いのかわからなくなりました」と語った。それでも、「