きのう20日午後、で、高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。 男性は全身が焼けた状態で、畑で作業をしていて火事に巻き込まれたとみられています。 畑で父が亡くなっていて、体が焼けた状態だ 鹿児島南警察署によりますときのう20日午後1時40分ごろ、鹿児島市喜入瀬々串町で、「畑で父が亡くなっていて、体が焼けた状態だ」と警察に通報がありました。 警察官が駆けつけたところ近くに住む無職・ŏ