きのう20日与論町で最大震度5強を観測する地震がありました。気象台は今後1週間程度、同じ規模の地震が起こる可能性もあるとして、注意を呼びかけています。 きのう20日正午前、与論町の建設会社で撮影された映像です。 棚や机が揺れた後、職員が屋外に避難しました。 与論町で震度5強を観測したのは初めて 20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5.9の地震があり、最大震度5強を与論町で観