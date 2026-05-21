稲葉浩志 稲葉浩志（B’z）が21日、全国ホール・アリーナツアー『Koshi Inaba LIVE 2026-2027 〜enV〜』の開催を発表した。2026年9月にスタートを切る今ツアーは、1stソロアルバム『マグマ』の発売（1997年1月29日）からソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアー。サポートメンバーは、Shane Gaalaas（Dr）, 徳永暁人（B）, Duran（G）, Sam Pomanti（Key）が参加。ツアー情報Koshi Inaba LIVE 202