◇MLB レッドソックス 4-3 ロイヤルズ(日本時間21日、カウフマン・スタジアム)ここまで2試合連続のヒットを放っていたレッドソックス・吉田正尚選手。この日は1塁へ激走を見せ、連続ヒット数を継続させる場面がありました。これが生まれたのは、1点リードで迎えた3回。1アウト走者なしの場面で第2打席を迎えると、1ストライクからの2球目、カーブを引っかけます。前に軽く飛んだ打球はすぐさま失速。コロコロと転がって止まります