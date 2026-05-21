モデル・俳優の高橋ひかる（※高＝はしご高）、お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が21日、都内で行われた『LisBlanc（リスブラン）』アンバサダー就任イベントに参加した。【全身ショット】お姫様みたい…光沢あるブルードレスで登場した高橋ひかるイベントでは、スキンケアについて学んだ3人。兼近は「楽しく自由にやらせていただいた。最近、肌がサバンナ状態。それを潤す意味でもありがたい」と笑顔を見せ、り