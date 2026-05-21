俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook 「sign」』が、21日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上1.0万部で自身初の1位を獲得した。【写真】町田啓太のお気に入りカットピザパーティーでスタイリッシュに食べる2019年に発売されたファースト写真集『町田啓太ファースト写真集 BASIC』以来、約6年ぶりとな