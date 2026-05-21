お笑いコンビ「たくろう」が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。売れっ子の葛藤を口にした。M-1グランプリ2025優勝後、仕事が激増。ファッションイベントで漫才することになり、主催者から赤木裕がランウェーを歩いて、きむらバンドが制止するくだりを盛り込むことを提案された。「流れでできたらやります」と返したが、出番直前に別のスタッフから「マストで」と告げられたという。ステ