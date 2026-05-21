将棋の団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に出場する「サウスゴッツ大阪」のチーム動画が公開され、盤上の厳しい表情からは想像もつかないような棋士たちの姿がファンの間で話題を呼んだ。【映像】「もてきん体操」に挑むメンバー（実際の映像）今回のチーム動画は、将棋のまちである大阪府高槻市でのロケとなった。動画の冒頭、サウスゴッツ大阪で監督を務めるの畠山鎮八段（56）が「前回予選リーグで負け越