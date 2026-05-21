今回は、仲良しだった妻に、突然離婚を言い渡されたエピソードを紹介します。せっかく不妊治療を頑張っていたのに…「妻との結婚後、なかなか子どもができず、不妊治療をしていました。俺も妻と一緒に不妊治療を頑張り、子どもができるのもそう遠くないなと思っていました。しかしある日、仕事から帰宅すると妻に『もう別れよう……』と突然言われたんです。あまりに急なことで、妻の要求をとても受け入れられませんでした。だって