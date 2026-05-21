MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。5月18日（月）の放送では、映画『国宝』などにも携わったインティマシー・コーディネーターの西山ももこさんが登場。インティマシー・コーディネーターの需要が増加している背景を語った。【映像】インティマシー・コーディネーターが求められるワケインティマシー・コーディネーターとは、ド