5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、「街中で見かけるとテンションが上がるものはありますか？」という視聴者からの投稿をきっかけに熱いトークを繰り広げた。【映像】マツコ、街中で見かけると思わず興奮するもの有吉も「東京だよね」としみじみマツコは「めちゃくちゃなランボルギーニとか見たら、ちょっと（テンションが）上がるよね」と告白。「めちゃくちゃなのいるじゃん