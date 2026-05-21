【第25話】 5月21日 公開 第25話「静かなプール掃除」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月21日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第25話「静かなプール掃除」をヤンマガWebに無料公開した。 第25話では、2人でプール掃除をすることに。沈黙が続き、気まずくなる米沢だが、だんだんと2人きりの時間が続けばいいと思うようになり……。 「保知矢さ