三重県尾鷲市で、地元の小学生がヒラメの稚魚を放流する体験学習会が開かれました。 【写真を見る】小学生がヒラメの稚魚約400匹を放流 ｢大きくなって戻ってきて｣ 水産資源の大切さ学ぶ体験学習会 三重･尾鷲市 これは、子どもたちに水産資源の大切さを学んでもらおうと、尾鷲市が毎年この時期に開いている体験学習会です。 約400匹を海に放流「大きくなって戻ってきて」 5月21日、地元の小学校の児童10人が参加し、市の担当者