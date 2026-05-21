スタッド・ランスのFW中村敬斗が18日にインスタグラム(@nakamura.keito)を更新し、日本への帰国を報告した。今季はフランス2部で14ゴール2アシストの活躍を見せ、1部クラブからの関心も報じられている中村。今夏には日本代表として2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会が控えている。世界の大舞台での活躍が期待される中、インスタグラムで「帰国しました」と写真を投稿。車内で自身がアンバサダーを務めるダブルプレスジ