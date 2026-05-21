5月21日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのショーン・デニスヘッドコーチが2025－26シーズン限りで契約満了に伴い退任し、2026－27シーズンから東京サンロッカーズ（サンロッカーズ渋谷）のHCに就任することが発表された。 オーストラリア出身で60歳のデニス氏は、1993年に母国リーグで指導者キャリアをスタート。Bリーグ開幕イヤーの201