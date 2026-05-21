★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３人工知能 ４蓄電池 ５フィジカルＡＩ ６データセンター ７半導体製造装置 ８ドローン ９地方銀行 １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「サイバーセキュリティ」が２１位となっている。 政府は１８日、人工知能（ＡＩ）性能の高度化を踏まえたサイバ