ＮＥＸＴＮＯＴＥＳ韓国ＫＯＳＰＩ・ダブル・ブルＥＴＮがストップ高に買われた。コスピブルは、円換算した韓国総合株価指数２００・レバレッジインデックスとの連動を目指すＥＴＮ（上場投資証券）。２１日のアジア市場において韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が急反発し、上昇率は足もとで前日比７％超となっている。韓国サムスン電子のストライキが回避される運びとなり同社株が大幅高となっており、韓国株の急伸に寄与