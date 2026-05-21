サントスがブラジル代表FWネイマールについて、ふくらはぎに軽度の負傷と浮腫を抱えていることを明らかにした。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。クラブ側の説明では、ネイマールは順調に回復しており、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた代表合宿への参加に支障はない模様。また、サントスのメディカル部門責任者のロドリゴ・ゾガイブ氏によれば、来週にはプレー可能な状態に戻る見込みだという