【その他の画像・動画等を元記事で観る】 フジテレビの音楽番組『STAR』が5月28日19時より放送。西野カナ×NiziU、MAZZEL×ガチャピン・ムックによる夢のコラボステージが実現、新企画「スター人生ソングス」には綾瀬はるかが登場する。 ■出演アーティスト 綾瀬はるか 西野カナfeat.NiziU MAZZEL ME:I（MIU、AYANE、TSUZUMI） 紫 今 森山直太朗 ※五十音順 ■新企画「スター人生ソングス」始動！