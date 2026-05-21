【写真＆動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MVオフショット（全2投稿）／LOOK VIDEO／『Mステ』出演時のオフショット Snow Manの公式Xが、宮舘涼太主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌「SAVE YOUR HEART」の配信開始を告知。MVオフショットを公開し、注目を集めている。 ■Snow Man、黒レザー衣装でクールな集合ショット 投稿では、「5月23日 0:00より 宮