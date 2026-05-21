【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲葉浩志が、全国ホール・アリーナツアー『Koshi Inaba LIVE 2026-2027 ～enV～』を開催することが決定した。 9月よりスタートを切る本ツアーは、1stソロアルバム『マグマ』の発売（1997年1月29日）からソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアーとなる。 ■ツアー情報 『Koshi Inaba LIVE 2026-2027