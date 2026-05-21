札幌・白石警察署は、２０２６年５月２１日、窃盗の疑いで札幌市白石区に住む無職の男（４２）を逮捕したと発表しました。男は５月２０日午前０時ごろから午前１時１５分ごろまでの間、元勤務先である札幌市白石区米里１条４丁目の会社の資材置場から、銅管約３００キロや水道管として使われていた廃材、フレコンバッグ（時価合計１３０万５００円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、資材置場は、屋外で誰でも