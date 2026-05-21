俳優の鈴木福（21）が20日、自身のXを更新。人気カードゲーム『デュエルマスターズ』を楽しむ“フリー素材”写真を投稿すると、ネット上で「逆転できないくらい不利盤面だから苦笑いしてる説おもろい」などと話題になっている。【写真】「デュエマなうに使っていいよ」ツッコミ殺到の鈴木福のオフショット『デュエルマスターズ』好きな鈴木は、子どもの頃から遊んでおり、『デュエルマスターズ』のCMにも出演。今の鈴木が10歳