チロルチョコは、『ちいかわ チロルチョコ缶』を6月22日より全国で発売する。【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4種のスクエア缶（外装）第4弾となる今回は、ちいかわ柄のオリジナルモールド（チロルチョコの型）を開発。柄は全8種類（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋）となっている。外装（缶）は、ちいかわデザインのスクエア型の缶で全4種類。缶の蓋はエ