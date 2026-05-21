映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ー メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京／東京都練馬区）で、7月17日から人気アニメ『トムとジェリー』との初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」が開催される（8月31日まで）。【画像】フロッグカフェの限定コラボレーションフー