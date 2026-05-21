タレントでフリーキャスターの中川絵美里（31）が、21日までにインスタグラムを更新。ヘアチェンジしたことを報告した。中川は「約1年前から色んな計画をして、ハイトーンも経て、ようやく切りました」と、髪をバッサリ切る様子の動画とともに報告。「3年おきに短くしてますが、このスタイルは新鮮」とつづった。フォロワーからは「爽やか感アップ」「バリ似合う」「最強です！」「声とギャップありすぎですね」「夏仕様って感じ」