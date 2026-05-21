東京電力本店＝東京・内幸町東京電力ホールディングスは21日、関係する民事訴訟の一部で、法廷でのやりとりを裁判所の許可を得ずに録音していたと発表した。担当する部署の数人の社員が録音し、社内向け報告書を作成するためだったと説明しているという。期間は2015年ごろから26年まで、約10年にわたっていた。無断録音は8日に中部電力が発表した。その後も関西電力や四国電力が相次いで公表し、東電も社内調査し判明した。民