日本銀行の小枝淳子審議委員は２１日、福岡市内での講演で、政策金利について「適切なペースで引き上げ、物価高への対応を進めていくことが適切だ」と述べた。中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰が、国内の物価の上昇にも広く波及するリスクを念頭に、現在の緩和的な金融環境を調整するための利上げの継続に前向きな姿勢を示した。小枝氏は「原油高が長期化してしまうリスクシナリオの可能性にも十分注意する必要がある」と指